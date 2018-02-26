Квартиру безработной москвички ограбили на 16,6 млн рублей

Неизвестный злоумышленник обокрал квартиру безработной жительницы Москвы на сумму более 16 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

Безработная 38-летняя москвичка, проживающая на улице Кировоградской, обратилась в полицию с сообщением о квартирной краже в минувшее воскресенье. «Сотрудниками полиции установлено, что в период с 22 по 25 февраля неизвестный путем взлома замка входной двери проник в квартиру, где, взломав сейф, совершил кражу 10 млн рублей, $100 тыс. и ювелирных изделий, принадлежащих потерпевшей», — цитирует ТАСС сообщение ведомства. Общий материальный ущерб составил около 16,6 млн рублей.

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в совершении взлома. Следователи сняли отпечатки пальцев и обнаружили след подошвы обуви предполагаемого преступника. Также правоохранительные органы анализируют записи с камер видеонаблюдения, сообщает телеканал «360».