Разработчика криптовалюты PRIZM избили и ограбили в Москве

Учредителя компании «Нейросеть» и разработчика криптовалюты PRIZM Юрия Майорова избили и ограбили в Строгино на северо-западе столицы.

Потерпевший обратился в полицию ночью 23 февраля. «Мужчина сообщил, что на улице Исаковского (район Строгино, северо-запад) четверо неизвестных насильно посадили его в автомобиль Mercedes, избили и открыто похитили сумку, в которой находились $20 тыс., документы, два телефона и ноутбук» — сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, сумму ущерба оценили в 1,4 млн рублей. По факту ограбления возбуждено уголовное дело. Нападавшие разыскиваются.

Ранее портал iz.ru сообщал об ограблении квартиры безработной жительницы Москвы. У нее украли 10 млн рублей, $100 тыс. и ювелирные изделия.