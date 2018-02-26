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Разработчика криптовалюты PRIZM избили и ограбили в Москве

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Фото: youtube.com
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Учредителя компании «Нейросеть» и разработчика криптовалюты PRIZM Юрия Майорова избили и ограбили в Строгино на северо-западе столицы.

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Потерпевший обратился в полицию ночью 23 февраля. «Мужчина сообщил, что на улице Исаковского (район Строгино, северо-запад) четверо неизвестных насильно посадили его в автомобиль Mercedes, избили и открыто похитили сумку, в которой находились $20 тыс., документы, два телефона и ноутбук» — сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах. 

По информации собеседника агентства, сумму ущерба оценили в 1,4 млн рублей. По факту ограбления возбуждено уголовное дело. Нападавшие разыскиваются. 

Ранее портал iz.ru сообщал об ограблении квартиры безработной жительницы Москвы. У нее украли 10 млн рублей, $100 тыс. и ювелирные изделия.

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