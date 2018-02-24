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В Латвии ограбили дом подозреваемого в коррупции главы ЦБ

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Фото: Global Look Press/Alexander Welscher
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Дом подозреваемого в коррупции президента Банка Латвии (Центробанка) Илмара Римшевича был ограблен. Инцидент произошел в ночь на субботу, 24 февраля, сообщил его адвокат Саулведис Варпиньш.

По словам адвоката, из частного дома в Лангстини похищены несколько «очень ценных вещей». Он заявил, что воры разгромили жилье, и это наводит Римшевича на мысль, что это не случайность, а «заранее спланированная и хорошо организованная операция».

Сообщается, что в момент ограбления Римшевича не было дома. По данному факту начат уголовный процесс, передает «РИА Новости».

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич подозревается в вымогательстве и получении крупной взятки в размере не менее €100 тыс. Полицейские отстранили финансиста от управления Центробанком.

С 19 февраля Римшевичу присвоен статус подозреваемого. Сумма залога за банкира составила €100 тыс., после внесения денег его выпустили из камеры.

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