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Кремль не вмешивается в скандал с президентом ЦБ Латвии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Кремль не вмешивается в скандал с арестом президента Центробанка Латвии Илмарса Римшевичса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 21 февраля.

«Это не тема для Кремля и не тема для президента России. Это вопрос внутриполитических дел наших латвийских товарищей. Мы не хотели бы в эти дела вмешиваться», — заявил он.

Песков добавил, что все возможные попытки связать Россию с этим скандалом, как со многими другими, лишены чувства меры и чувства реальности.

Такие попытки возможны, но администрация президента продолжит терпеливо разъяснять свою позицию.

18 февраля бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии задержало президента Центробанка страны Илмарса Римшевичса, обвинив его в вымогательстве взятки в размере €100 тыс.

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