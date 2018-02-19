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Задержанный глава Банка Латвии будет отстранен от занимаемой должности

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Президент Центробанка Латвии Илмарс Римшевичс был задержан Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) и теперь будет отстранен от должности. Информацию об этом распространил премьер-министр страны Марис Кучинскис.

«Президенту Банка Латвии сегодня будет установлена мера пресечения. Как минимум, это будет запрет занимать должность», — цитирует сообщение ТАСС.

БПБК заявило, что Римшевичс подозревается в требовании взятки в размере €100 тыс.

14 февраля парламент Латвии отклонил петицию против перевода школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.

Комиссия сейма по мандатам, этике и заявлениям отказалась рассмотреть соответствующую петицию. Документ за сохранение билингвального образования подписали свыше 14 тыс. жителей республики.

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