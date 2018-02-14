Парламент Латвии отклонил петицию против реформы в русских школах

Парламент Латвии отклонил петицию против перевода школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.

Комиссия сейма по мандатам, этике и заявлениям отказалась рассмотреть соответствующую петицию. Документ за сохранение билингвального образования подписали свыше 14 тыс. жителей республики.

При этом комиссия по образованию, культуре и науке одобрила поправки в законодательство о переводе школ национальных меньшинств на преподавание исключительно на латышском языке к 2022 году, пишет портал Delfi.

Как сообщал портал iz.ru, 8 февраля сейм Латвии в предварительном чтении поддержал соответствующую реформу образования. Кроме того, в парламенте не исключили, что в будущем в школах могут ввести штрафы за использование русского языка на переменах.