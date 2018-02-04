Пенсионеры РФ получают в Риге бесплатный проезд раньше латвийских

Российские пенсионеры в Риге получают бесплатный проезд в общественном транспорте раньше, чем латвийские, сообщает интернет-версия газеты Diena.

По данным издания, безработные граждане и неграждане могут бесплатно пользоваться услугами транспорта начиная с 63 лет, а русские, украинские и белорусские пенсионеры — с 55 лет. Сами же граждане Латвии достигают пенсионного возраста в 63 года и три месяца. Граждане РФ достигают пенсионного возраста раньше латвийских: женщины — в 55 лет, а мужчины — в 60. Тем самым россиянам доступен бесплатный проезд на три или восемь лет раньше, чем латвийцам.

Согласно правилам думы Риги, 100-процентная скидка на проезд в общественном транспорте предоставляется всем безработным пенсионерам Риги вне зависимости от их государственной принадлежности.

На сегодняшний день население Латвии составляет около 2 млн человек, из них около 40 тыс. человек — граждане РФ.