ПФР рассказал о запланированном с февраля росте выплат льготникам

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), направляемая в России почти 15,5 млн льготников, с 1 февраля возрастет на 2,5%. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда РФ (ПФР).

Отмечается, что на такую же долю будет увеличен размер входящего в ЕДВ набора социальных услуг. Его стоимость с февраля составит 1075 рублей 19 копеек в месяц.

На выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации сумм Пенсионный фонд выделит 450,6 млрд рублей, говорится на сайте ПФР.

ЕДВ выплачивается инвалидам, ветеранам боевых действий, Героям Советского Союза и России, Героям Социалистического Труда и ряду других категорий граждан РФ.

Размер выплаты определяется индивидуально и зависит от региона и основания для ее получения.