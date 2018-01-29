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ПФР рассказал о запланированном с февраля росте выплат льготникам

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), направляемая в России почти 15,5 млн льготников, с 1 февраля возрастет на 2,5%. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда РФ (ПФР). 

Отмечается, что на такую же долю будет увеличен размер входящего в ЕДВ набора социальных услуг. Его стоимость с февраля составит 1075 рублей 19 копеек в месяц. 

На выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации сумм Пенсионный фонд выделит 450,6 млрд рублей, говорится на сайте ПФР.

ЕДВ выплачивается инвалидам, ветеранам боевых действий, Героям Советского Союза и России, Героям Социалистического Труда и ряду других категорий граждан РФ.

Размер выплаты определяется индивидуально и зависит от региона и основания для ее получения. 

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