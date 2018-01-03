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Москвичам увеличили минимальный размер пенсий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Столичные власти с 1 января увеличили размер минимальной пенсии, выплат ветеранам и нескольких пособий. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал во вторник на своей странице «ВКонтакте».

 Как информирует ТАСС, с 1 января 2018 года на 3 тыс. рублей подняли минимальную пенсию. Помимо этого, выплаты ветеранам подняли в два раза. «Это наиболее нуждающиеся в помощи города москвичи», — подчеркивается в сообщении.

Таким образом, минимальная пенсия московских пенсионеров возросла с 14,5 тыс. до 17,5 тыс. рублей.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что главной нерешенной проблемой в РФ остается большое число людей с доходами ниже прожиточного минимума. 

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