Москвичам увеличили минимальный размер пенсий

Столичные власти с 1 января увеличили размер минимальной пенсии, выплат ветеранам и нескольких пособий. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал во вторник на своей странице «ВКонтакте».

Как информирует ТАСС, с 1 января 2018 года на 3 тыс. рублей подняли минимальную пенсию. Помимо этого, выплаты ветеранам подняли в два раза. «Это наиболее нуждающиеся в помощи города москвичи», — подчеркивается в сообщении.

Таким образом, минимальная пенсия московских пенсионеров возросла с 14,5 тыс. до 17,5 тыс. рублей.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что главной нерешенной проблемой в РФ остается большое число людей с доходами ниже прожиточного минимума.