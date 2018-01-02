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Собянин рассказал о планах по развитию центров госуслуг в Москве

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Флагманские центры госуслуг заработают в Москве в 2018 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

«В этом году откроются флагманские офисы, где будет еще больше услуг и выше уровень сервиса», — написал градоначальник. По его словам, центры госуслуг в 2017 году были открыты в каждом районе Москвы, а перечень услуг был расширен до 170.

На сегодняшний день в Москве функционируют 127 центров госуслуг, в том числе, 125 центров в каждом из районов Москвы и два центра в Троицком административном округе (ТиНАО). Помимо прочего, в 19 поселениях на новых территориях Москвы работают пункты приема и выдачи документов.

Как сообщал портал iz.ru, в декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон об оплате государственных и муниципальных услуг через многофункциональные центры (МФЦ). Согласно документу, что данный закон решит проблемы оплаты государственных и муниципальных услуг, возникающие из-за территориального удаления кредитных организаций от МФЦ.

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