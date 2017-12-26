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Путин назвал главную нерешенную проблему России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Главной нерешенной проблемой в России остается большое число людей с доходами ниже прожиточного минимума. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с правительством. 

«Нужно таргетировать бедность», — сказал глава государства. 

По словам президента, в 2000 году доля таких людей составляла около трети населения страны, сейчас она снизилась до 20 млн человек, однако еще раньше она составляла 15 млн человек. Среди причин такой ситуации Путин выделил кризисные явления в экономике, снижение цен на нефть и внешние ограничения, которые «сделали свое черное дело». Он подчеркнул, что сейчас перед государством стоит задача не только выйти на лучшие показатели последних лет, но и дальше.

Ранее президент заявлял, что «надо добиться долгосрочного повышения доходов граждан и повышать пенсии». Кроме того, Путин призвал Россию отвергнуть «упыризм» и «пустую болтовню».

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