Минтруд поставил цель сократить число бедных до 7–8%

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что Россия должна в течение 6–7 лет сократить долю людей с доходами ниже прожиточного минимума.

По его словам, нынешние параметры между 13 и 14% должны сократиться до «не более чем 8–9%, а даже до 7–8%».

Напомним, президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», заявил о необходимости «таргетировать» бедность, как раньше инфляцию».

Ранее глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова сообщила, что более 20 млн человек в стране живут за чертой бедности и имеют доход ниже прожиточного минимума.