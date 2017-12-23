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Минтруд поставил цель сократить число бедных до 7–8%

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что Россия должна в течение 6–7 лет сократить долю людей с доходами ниже прожиточного минимума.

По его словам, нынешние параметры между 13 и 14% должны сократиться до «не более чем 8–9%, а даже до 7–8%».

Напомним, президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», заявил о необходимости «таргетировать» бедность, как раньше инфляцию».

Ранее глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова сообщила, что более 20 млн человек в стране живут за чертой бедности и имеют доход ниже прожиточного минимума.

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