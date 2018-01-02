Собянин рассказал о доходах Москвы от проведения фестивалей

Вложения из бюджета Москвы в проведение городских фестивалей полностью окупаются, бюджет получает дополнительный доход в размере порядка 60 млрд рублей. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что проведение уличных фестивалей развивает событийный туризм в Москве и уже привело к росту потока туристов до десятков млн человек в год.

«Мы можем рассматривать фестивали как один из самых эффективных инвестиционных проектов города», — заявил мэр в интервью каналу «Москва 24».

Как сообщал портал iz.ru, Собянин ранее рассказал, что фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве за два дня посетили более 4 млн человек



