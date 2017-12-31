Собянин посетил фестиваль «Путешествие в Рождество на Тверской улице

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил одну из площадок фестиваля «Путешествие в Рождество» на Тверской улице. Столичный градоначальник пообщался с жителями города и сфотографировался с желающими.

Собянин рассказал, почему власти решили сделать Тверскую улицу Москвы пешеходной в этом году. Он пояснил, что год назад «на тротуарах Тверской было не протолкнуться, полиция предлагала экстренно перекрыть улицу». В этом году Тверская станет не только пешеходной, но и «главной театральной площадкой Москвы, на которой выступят артисты самых известных столичных, петербургских и региональных театров», добавил мэр столицы.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит с 22 декабря по 14 января, местом его проведения стали 83 площадки.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь праздничный салют в Москве будет запущен с 38 точек. Посмотреть пиротехническое шоу можно будет во всех округах столицы.