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Собянин поздравил с юбилеем актера Сергея Шакурова

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Фото: РИА Новости/Макс Ветров
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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 75-летием народного артиста РСФСР Сергея Шакурова.

Он отметил вклад актера в российское киноискусство и указал на его мастерство и трудолюбие.

«К этому знаменательному жизненному рубежу Вы подошли в полном расцвете Вашего актерского таланта, покорившего сердца миллионов зрителей», — говорится в поздравительной телеграмме

Как отмечает «Газета.ру», Шакуров известен зрителям по фильмам «Свой среди чужих, чужой среди своих» и «Экипаж», а также сериалам «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Тайны дворцовых переворотов» и «Белая гвардия».

Актер родился в Москве 1 января 1942 году. В возрасте 19 лет он поступил в школу-студию при Центральном детском театре, а в 22 года начал работать в Драматическом театре на Малой Бронной.

За свою карьеру Шакуров снялся более, чем в 80 кинокартинах, а также работал в качестве актера озвучивания в 20 фильмах.

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