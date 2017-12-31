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Рогозин от имени себя и таксы Николаса поздравил россиян с Новым годом

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Фото: ТАСС/ Терещенко Михаил
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Вице–премьер Дмитрий Рогозин поздравил россиян с наступающим Новым годом. К поздравлению прикреплена фотография с женой и двумя собаками, в том числе таксой Николасом, которая на прошлой неделе участвовала в нашумевшем эксперименте с жидкостным дыханием.

«Пусть жизнь в Новом 2018 году вас не кусает, не гавкает на вас, а лишь только ободряюще хвостом виляет», – написал вице-премьер. 

21 декабря стало известно, что Рогозин забрал себе таксу по кличке Николас, на которой ученые Фонда перспективных исследований (ФПИ) демонстрировали президенту Сербии Александру Вучичу, как работает технология жидкостного дыхания.

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