Собянин поздравил жителей столицы с Новым годом

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей и гостей столицы с наступившим 2018 годом. Новогоднее обращение градоначальник опубликовал в своем микроблоге в соцсети Twitter.

«Хочу пожелать, чтобы в этот день вы закончили срочные дела, уладили разногласия, встретились с самыми дорогими людьми и подняли бокал за все, что любите. Отдельное спасибо тем, кто встречает Новый год на работе, оберегая наш покой, здоровье и праздник», - написал Собянин.

Хочу пожелать, чтобы в этот день вы закончили срочные дела, уладили разногласия, встретились с самыми дорогими людьми и подняли бокал за все, что любите. Отдельное спасибо тем, кто встречает Новый год на работе, оберегая наш покой, здоровье и праздник. pic.twitter.com/l8j6jboc3E — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 31 декабря 2017 г.

В ходе обращения в эфире телеканала «Москва 24» Собянин уделил внимание тому, как изменилась Москва за 2017 г.

«В сентябре мы открыли парк «Зарядье» с парящим мостом - символ современной Москвы. Завершено комплексное благоустройство центральных улиц - тысячи новых деревьев украсили ул. Тверская, Бульварное и Садовое кольца, на свое законное место у Белорусского вокзала вернулся памятник Максиму Горькому. Старые добрые «Лужники» после реконструкции стали одним из лучших стадионов мира. Открыты новые станции метро, дороги и развязки. Порадовали московские школьники, показавшие лучшие в мире знания. После жарких споров мы приняли программу реновации пятиэтажек, благодаря которой многие москвичи переедут в новые квартиры», - рассказал градоначальник.

Собянин порекомендовал москвичам и гостям столицы посетить ярмарки фестиваля «Путешествие в Рождество», а также провести время с родными и близкими на улицах, площадях и в парках города.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит с 22 декабря по 14 января, местом его проведения стали 83 площадки. Одну из них на Тверской улице Сергей Собянин посетил в воскресенье, 31 декабря.