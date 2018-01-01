Кадыров на Новый год прочитал стихотворение

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил россиян с Новым годом и прочитал стихотворение. Соответствующую видеозапись он опубликовал в Telegram.

Кадыров пожелал всем в наступившем году счастья, удачи и благополучия.

«Слушайте и не говорите, что вы не слышали», –– сказал глава Чечни и прочитал новогоднее стихотворение.

Ранее с Новым годом россиян поздравил президент России Владимир Путин. Российский лидер пожелал перемен к лучшему и поблагодарил всех россиян «за веру в себя и в нашу страну». Также с новогодним обращением к согражданам обратился премьер-министр России Дмитрий Медведев.