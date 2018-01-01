Путин поздравил всех работающих в новогоднюю ночь

Всех, кто работает, выполняет воинский или профессиональный долг поздравил в своей новогодней речи президент РФ Владимир Путин.

«И как всегда мои особые поздравления всем, кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда», — сказал глава страны.

«Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений», — добавил президент.

7 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин определил ключевые положения своей программы.