Путин подчеркнул роль современных технологий в общении с близкими

Умение помогать, быть чуткими, дарить добро наполняет жизнь истинным человеческим смыслом, а технологии позволяют разделить свои чувства с дорогими людьми. Об этом в своем новогоднем поздравлении рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Где бы мы ни находились — за семейным столом, в веселой компании, на праздничных улицах – нас объединяет приподнятое новогоднее настроение. А современные технологии позволяют разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни, тысячи километров», — сказал президент.

Онкобольной 13-летний мальчик из села Прилуки в Приморье получил в подарок от Владимира Путина компьютер. По словам матери, по состоянию здоровья он не может ни с кем видеться, и единственная возможность общения для него — это интернет.