Прямой эфир

Путин подчеркнул роль современных технологий в общении с близкими

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Умение помогать, быть чуткими, дарить добро наполняет жизнь истинным человеческим смыслом, а технологии позволяют разделить свои чувства с дорогими людьми. Об этом в своем новогоднем поздравлении рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Где бы мы ни находились — за семейным столом, в веселой компании, на праздничных улицах – нас объединяет приподнятое новогоднее настроение. А современные технологии позволяют разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни, тысячи километров», — сказал президент.

Онкобольной 13-летний мальчик из села Прилуки в Приморье получил в подарок от Владимира Путина компьютер. По словам матери, по состоянию здоровья он не может ни с кем видеться, и единственная возможность общения для него — это интернет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин и Медведев встретят Новый год с родными и близкими
Песков рассказал, как Путин встретит Новый год

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017