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Путин и Медведев встретят Новый год с родными и близкими

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев планируют встретить Новый год дома с родными и друзьями.

«Он (Владимир Путин) традиционно его (Новый год) встречает дома, традиционно делает это в кругу родных, близких и друзей», — рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, данный праздник для главы государства — «семейный, за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственно».

Пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова сообщила ТАСС, что Медведев «будет встречать Новый год в Москве, в кругу семьи и друзей», однако допустила, что в праздничные дни он «покатается на лыжах в Сочи».

В субботу, сообщалось ранее, Владимир Путин поздравил глав государств и правительств с наступающим Новым годом.

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