Меры безопасности на транспорте в Москве усилят в праздничные дни

В Москве усилят меры безопасности на транспорте с 30 декабря по 9 января. Об этом сообщил заммэра Москвы, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы на транспорте будут усилены меры безопасности и организована круглосуточная работа специального оперативного штаба. Мы хотим, чтобы праздничные дни в Москве прошли без происшествий, а поездки были максимально комфортными, поэтому просим с пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности», — цитирует Ликсутова «РИА Новости».

В рамках предпринимаемых мер будет проводиться строгий досмотр багажа и пассажиров, досмотр подвижного состава городского транспорта, пригородных платформ, вестибюлей и подуличных переходов метро, остановок наземного транспорта. Салоны транспорта будут осматривать чаще на предмет оставленных вещей и подозрительных предметов.

В столичном метрополитене и МЦК будут дежурить кинологи со служебными собаками. Планируется усилить патрулирование станций сотрудниками полиции, Росгвардии и службы безопасности подземки. Организована круглосуточная работа аварийно-восстановительных бригад.

Ранее об усилении мер безопасности на период новогодних праздников сообщал глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников. Чиновник добавил, что также будет организован оперативный штаб.