Безопасность в Москве на праздники обеспечат в усиленном режиме

Традиционно безопасность в новогодние праздники в Москве будет обеспечиваться в усиленном режиме, заявил глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

«В любом случае мы работаем в усиленном режиме в праздники, это очевидно. Мы обеспечиваем проведение массовых в большом количестве мероприятий в городе, и понятно, что будем работать в праздничные дни», — приводит его слова «РИА Новости».

Чиновник добавил, что также будет организован оперативный штаб.

Ранее портал iz.ru сообщал, что россияне оценили работу силовиков. По данным опроса ВЦИОМ, первые строчки в рейтинге эффективности занимают Минобороны и МЧС.