Рождественскую ель в центре Неаполя регулярно атакуют вандалы

Рождественская ель, установленная в центре Неаполя в торговой галерее Умберто, подверглась нападению вандалов уже четвертый раз за 10 дней, пишут местные СМИ.

Ночью неизвестные вытащили четырехметровое дерево из кадки и бросили его на землю. Полицейские вернули ель на место и поставили вокруг нее ограду. Спустя пару часов злоумышленники вернулись и увезли дерево на скутере. Утром символ нового года нашелся неподалеку от комиссариата полиции.

Приключения ели начались менее чем через сутки, после ее установки. Сначала ее спили и украли, а после возвращения на законное место — повали на пол. Вернуть дереву вертикальное положение так и не удалось — на фото с места инцидента оно напоминает Пизанскую башню. После сегодняшней выходки ель решили больше на место не возвращать.

Полиция подозревает в серии нападений банду подростков, указывает «РИА Новости».

Нападения на символы Нового года и Рождества происходят по всему миру. Так, сегодня, 30 декабря, неизвестные похитили фигурку Христа-младенца из рождественских яслей, установленных на Гран пляс — главной площади Брюсселя.