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Новогодний салют запустят с 10 площадок на Тверской улице в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Салюты и фейерверки запустят с десяти площадок фестиваля «Путешествие в Рождество» на Тверской улице в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оргкомитет цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«В 00 часов 00 минут 00 секунд будут запущены фейерверки на высоту от 60 до 100 метров», – говорится в сообщении. Организаторы мероприятия отметили, что «небо над Москвой раскрасится в красный, зеленый, синий и фиолетовый цвета».

Ранее сообщалось, что несколько улиц в центре Москвы на время празднования Нового года стали пешеходными. Движение будет перекрыто с 30 декабря по 3 января.

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