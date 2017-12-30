Прямой эфир

Парад Дедов Морозов в Москве

0
Слайдами
Списком
Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
Парад Дедов Морозов прошел в центре Москвы
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей киселев
Под зажигательные ритмы бразильских барабанов яркое шествие двигалось от Тверской площади до площади Революции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Присоединиться к празднику мог любой желающий
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Все, кто пришел на парад в костюме зимнего волшебника, получили памятные подарки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Мероприятие прошло в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество»
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей киселев
Фестиваль проходит в столице с 22 декабря по 14 января на 83 площадках
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Гости праздника смогли принять участие в новогоднем флешмобе «Обними Деда Мороза»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
После завершения шествия всех участников в и зрителей ждал розыгрыш призов
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017