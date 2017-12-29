Новый год — в России

Наступающий 2018 год опрошенные «Известиями» политики, министры и главы ведомств будут встречать с родными и близкими. Однако не все из них решили праздновать Новый год дома. Кто-то уедет в Суздаль, кто-то в Сочи, а кто-то — просто прогуляется по Тверской улице в Москве.

Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил «Известиям», что Владимир Путин встретит Новый год «традиционно в кругу родных и близких».

Премьер-министр Дмитрий Медведев будет отмечать праздник дома, а затем рассчитывает покататься на лыжах в Сочи.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал «Известиям», что 2018 год он встретит в Краснодарском крае, но не на горнолыжном курорте. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что праздновать будет в столице — по его словам, в эти дни «работа только начинается». Глава Роскомнадзора Александр Жаров также не будет отступать от традиций и отметит праздник за домашним столом в кругу семьи.

— А каникулы — поскольку это прежде всего детские «выходные» — я проведу в Подмосковье в компании детей и других членов моей семьи. Программа обширная — от катания на лыжах и санках до походов в музеи и театры Москвы, — рассказал он «Известиям».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметит Новый год традиционно, как и большинство граждан страны. Встречать его она будет в Санкт-Петербурге с семьей и друзьями. А все новогодние каникулы планирует провести в России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также встретит праздник дома, с семьей. Это самое время для того, чтобы «почитать книги, поиграть с детьми и уделить внимание близким», рассказал он «Известиям». Литературу, по словам Вячеслава Володина, он любит самую разную — и художественную, и профессиональную.

— Надо в правильных пропорциях сочетать работу и отдых, — подчеркнул спикер.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала «Известиям», что 31 декабря и 1 января в Центризбиркоме — рабочие дни и она приедет «навестить сотрудников, посмотреть, как идет процесс».

— Будем ждать, может, кто-то придет с документами. Мы морально к нагрузкам готовы, потом отдохнем. Но, надеюсь, что сам Новый год встречу не на работе, а дома, в кругу родных и близких. Как таковых выходных у меня не будет. Если останется свободная минутка, буду спать, спать и спать. А почитать книгу, сходить в театр и в консерваторию — это пока, к сожалению, отложенные мечты, — рассказала она.

У лидеров парламентских фракций планы самые разнообразные. Так, глава «Единой России» Сергей Неверов проведет новогоднюю ночь с семьей дома, а вот на каникулах, если будет возможность, присоединится к родным и на 2–3 дня поедет в Сочи кататься на лыжах.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов тоже любит лыжный спорт и на каникулах планирует покататься — «если будет снег» — и поиграть с внуками в бильярд.

— Это домашний семейный праздник, я очень люблю Новый год. Сам дважды был Дедом Морозом в школе, у нас в селе была чудесная елка, украшенная конфетами. Сплясал — конфетку сорвал, — рассказал он «Известиям».

Каждому из восьми внуков Геннадий Зюганов уже купил подарки — «чтобы радовали душу и развивали мозги».

А вот лидер «Справедливой России» Сергей Миронов отметит Новый год с семьей в Суздале.

— У многих есть традиция ехать на Новый год в теплые страны, а я хочу встретить праздник в России. Так что всё будет традиционно, включая новогоднее шампанское и обязательно подарки под елочкой, — рассказал он.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 31 декабря планирует «погулять в центре, по Тверской, мимо гостиницы «Националь», по Манежной площади».

— Просто походить и эту суету увидеть, суматоху — все бегут по магазинам что-то докупить на новогодний стол. Я пытался в этом году отработать вариант ресторана — давно не встречал Новый год в ресторане. Но в советское время не было высоких наценок, а сейчас рестораны в пять раз завышают цены на новогоднее меню. Я стал узнавать, сколько будет стоить в этом году. Цены бешеные — 60 тыс. с человека! А поскольку я хотел пригласить человек десять знакомых и друзей — получается, 500–600 тыс. я должен заплатить за встречу Нового года в ресторане. И это минимум.

По словам Владимира Жириновского, он планирует встретить праздник со старыми приятелями, а также, возможно, с племянниками и сестрой. При этом новогодний стол, по словам лидера ЛДПР, будет очень простым.

— Мы все переедаем в новогоднюю ночь. От этого нужно избавиться. Ну зачем пять салатов? А пять вторых? А нарезка и так далее? Мне кажется, можно что-то простое приготовить. Пельмени с бульоном или лапшу с петушком. Может, оладушки испечь или пирожки. Фрукты, апельсины, фейхоа... Можно вообще сосиски отварить, винегрет сделать — и достаточно. Может, кто-то хочет тортик. Но — только кусочек, больше не стоит. У меня вот есть соленые арбузы, я их закатал в банки еще летом. Бывает, что они чуть пересолены, их тогда нужно отмочить в воде. На ярмарке я заранее купил дальневосточную рыбку: кета, белая, палтус. У меня есть курятник — может быть, курочку зарежем. Выпивать на Новый год тоже не стоит. Или самый минимум: половину фужера шампанского, белого или красного сухого вина. Кто предпочитает крепкие напитки — 50 граммов водочки, не больше.

А вот глава ВЦИОМа Валерий Федоров отмечать Новый год будет в Германии, на теплоходе на реке Рейне.

— К Рождеству вернусь в Москву, продолжу отмечать на даче, — уточнил он.