Дороги, которые мы выбираем

Примерно 43% российских путешественников пожелали остаться на Новый год дома. Об этом говорится в исследовании крупнейшего в России сервиса путешествий, оказавшемся в распоряжении редакции. Куда хотели бы и куда на самом деле отправятся российские туристы на новогодние каникулы — в материале портала iz.ru.

Летать надоело

Согласно исследованию, в котором приняли участие почти 5 тыс. путешественников, 37% опрошенных хотят провести каникулы за границей, еще 16% — в поездках по России. Оставшиеся 8% верят, что лучший Новый год — тот, что встретил в гостях.

— Россияне чаще всего ищут новогодние туры в Таиланд, но самое популярное направление на Новый год — всё же Россия, — говорит специалист по связям с общественностью сервиса путешествий «Туту.ру» Тимур Юсупов. По его словам, несоответствие запросов и реальных покупок может быть связано с нежеланием или невозможностью потратить на новогоднее путешествие значительную сумму. Поездка на праздники по России обходится в среднем в 15 тыс. рублей на человека, в тот же Таиланд — в 69 тыс. рублей.

Куда податься

При этом говорить о том, что россияне отказываются от заграничных поездок из-за роста цен на путешествия, неправильно. По словам PR-директора туроператора Tez Tour Ларисы Ахановой, за год стоимость путевок практически не изменилась, а отклонения связаны лишь с колебанием курса валют.

— В этом году продажи новогодних туров стартовали довольно рано, первые бронирования были уже в июне. Традиционно Новый год — это горные лыжи, пляж и экскурсионная программа по Европе, — отмечает эксперт.

По словам Ахановой, в пятерке популярных пляжных направлений числятся Таиланд, Доминикана, ОАЭ, Мальдивские острова и Куба. Среди горнолыжных направлений стабильным спросом пользуются Австрия, Италия и Андорра. Однако хит продаж — новогодняя Анталья.

туризм 2 Фото: Global Look Prees/Moritz Wolf

Представитель компании уточняет, что средняя стоимость новогодних поездок — 40–45 тыс. рублей, длительность — 7–10 суток.

— Стоит отметить, что спросом пользуется первая половина новогодних каникул с вылетом до Нового года. В то время как последние два года спрос смещался ближе к середине января. Россияне предпочитали встречать Новый год под бой курантов на родине и отправляться на отдых 2–3 января, — уточняет Аханова.

По словам директора турагентства AVT.Travel Азамата Сабирова, самыми популярными внутренними направлениями на Новый год стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Сабиров уточняет, что в среднем путешественники отдают за такие поездки по 20 тыс. рублей.

Бежим из страны

О том, что россияне массово покидают родные города в преддверии Нового года, говорит и статистика Avisales. По данным сервиса, на пятницу и субботу, 29 и 30 декабря, приходится 40% всех проданных на каникулы билетов из Москвы. Наибольшая загрузка придется на аэропорты Шереметьево и Домодедово — вместе они отправят порядка 76% всех путешественников. Никаких пробок и давок, скорее всего, не будет в Жуковском — отсюда полетит лишь 1,3% туристов. Впрочем, это и неудивительно — например, 29 декабря из этой воздушной гавани вылетает всего девять рейсов.

Новогоднюю ночь в полете проведут пассажиры 41 авиарейса из России. При этом, по данным OneTwoTrip, 37 из них полетят за границу. Туристы отправятся в Турцию, Вьетнам, Таиланд, Индию и даже Монголию. Всего же россияне отметят Новый год в 95 странах мира.

туризм 3 Фото: TASS/DPA/Roland Weihrauch

Среди самых необычных мест, где путешественники из России отметят Новый год, по данным «Туту.ру», — индийский город Тируванантапурам, Хагатна (остров Гуам, США) и столица Пакистана Исламабад. Кроме того, несколько путешественников, которые, видимо, не могут дождаться восстановления прямых рейсов между Россией и Египтом, проведут каникулы на курортах Синайского полуострова. Впрочем, вероятнее всего, в Хургаду и Шарм-эль-Шейх отправятся не любители системы «всё включено», а дайверы, которые и не прекращали летать в Египет ради красот Красного моря. Правда, надеяться на то, что такое путешествие получится бюджетным, не стоит.

Впрочем, остаться дома — тоже вариант не из дешевых. По данным Росстата, семье из четырех человек новогодний стол в этом году обойдется минимум в 6,1 тыс. рублей.

Дороже всего заплатят за праздничный ужин жители Чукотки — 8,1 тыс. рублей. За дешевым и, вероятно, очень веселым Новым годом стоит отправиться в Ингушетию — здесь стол можно накрыть всего за 3,1 тыс. рублей. Только вот за билеты на самолет из Москвы в Магас на праздники придется заплатить минимум 16 тыс. рублей.