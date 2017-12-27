Аналитики сравнили цены на билеты по популярным в Новый год направлениям

Аналитики сервиса путешествий «Туту.ру» сравнили цены на железнодорожные и авиабилеты в новогодние праздники по популярным направлениям за пять лет.

В ходе исследования выяснилось, что билеты на самолет из Москвы в Сочи за этот период подорожали на 25% — с 4,2 до 5,5 тыс. рублей. При этом цены наиболее активно росли в 2014 году, а в 2015-м стоимость билетов была самой высокой за период наблюдений (5,9 тыс. рублей в одну сторону).

В то же время цены на перелет из Москвы в Крым за последние пять лет снизились на четверть — с 6,7 до 5,3 тыс. рублей.

Билеты на еще одно популярное направление Москва – Санкт-Петербург, подорожали на 8%. В 2017 году цены достигли исторического максимума — 3,4 тыс. рублей.

Среди популярных железнодорожных направлений аналитики выделили Москва–Петербург, Москва–Казань и Москва – Нижний Новгород. Цены на билеты по этим направления увеличились на 5,6%, 13,1% и 8% соответственно.