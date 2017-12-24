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Более половины россиян активно проведут новогодние каникулы

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Более половины россиян планируют совершить путешествие во время новогодних каникул.

Провести выходную неделю вне дома предпочли 53% граждан РФ, что на десять процентных пунктов больше по сравнению с 2016 годом.

Среди россиян по-прежнему наиболее популярен культурно-познавательный туризм. Следом идут горнолыжный, пляжный или оздоровительный.

Поездку по России предпочли 73% респондентов, зарубежный туризм — 27%, приводятся данные опроса на сайте компании Ernst & Young (EY).

Самыми популярными направлениями для путешествия оказались Москва и Санкт-Петербург — 31%. Половина от этого числа респондентов отдала предпочтение также городам Золотого кольца РФ.

Среди зарубежных поездок самым популярным направлением для экскурсий оказалась Европа, куда намерены отправиться на новогодние каникулы 74% участников исследования.

Следом идет Азия — 10% — и Северная Америка — 4%.

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