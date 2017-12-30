Дед Мороз в розыске

В полицейских сводках за декабрь из года в года присутствует изрядная доля преступлений, совершенных людьми в костюме главного сказочного персонажа Нового года. Дело в том, что светлый образ Санта-Клауса, Деда Мороза или Пер-Ноэля усыпляет бдительность людей, чем и пользуются преступники. К тому же рождественские каникулы — это период, когда скрывающий свое лицо за накладной бородой и усами человек не вызывает подозрения даже у полицейских. Портал iz.ru вспомнил самые опасные преступления, совершенные злодеями под личиной главного символа зимнего праздника.

санта Фото: Depositphotos

Алчный Санта

Самое распространенное на планете преступление, совершаемое липовыми Санта-Клаусами, — налет. Разбои очень привлекательны для уголовников, ведь перед новогодними праздниками выручка предприятий торговли многократно увеличивается.

Основоположником традиции грабить банки, прикидываясь Санта-Клаусом, принято считать Маршала Ратлиффа. Вместе со своей бандой головорезов в 1927 году он решился отобрать выручку у техасского банка в Сиско.

В городе его хорошо знали как отъявленного негодяя. Поэтому, чтобы его не пристрелили еще у входа в здание кредитного учреждения, Ратлифф задумался о маскировке. Ассоциация банкиров платила по $5 тыс. любому, кто помешает ограблению сберкассы. А лихих стрелков в ту пору хватало. Дело шло к Рождеству, вот и додумался уголовник нацепить костюм главного друга детворы.

В роковой день «Санта» первым вошел в банк, вслед за ним — трое его сообщников с пистолетами. Они вынудили кассира набить их сумку для подарков деньгами, но к тому моменту о разбое стало известно шефу полиции. Банк был взят в кольцо.

Шериф и его люди действовали предельно жестко — они открыли огонь из пулеметов, в результате чего ранения получили не только бандиты, но и гражданские лица, пишет портал disgustingmen.com.

Разбойники использовали посетителей банка в качестве живого щита. Преступникам позволили сесть в автомобиль. В обмен они отпустили часть заложников, оставив при себе лишь двух девочек для страховки.

На пути грабителей встал шеф полиции Берфорд — он ранил главаря и его подельника по фамилии Девис. Сам геройский коп получил пять бандитских пуль (он умер через несколько часов, в Рождество). От ранений спустя месяц скончается и помощник Берфорда Кармайкл.

Дело своих товарищей продолжил уцелевший в перестрелке офицер Редис. Ему на помощь подоспела толпа разъяренных местных жителей. В погоне был ранен еще один преступник — Хилл. Бандиты бросили смертельно раненного Девиса, а сами на время скрылись из виду. Через лес они добрались до Истленда, где завладели автомобилем местного жителя. Во время новой погони Ратлифф получил еще одну пулю и был задержан, но двум его сообщникам удалось на время скрыться, пока 30 декабря их не поймали в Грейаме.

Четвертого преступника, которого звали Хелмс, казнили на электрическом стуле. Хелл получил пожизненное, а выжившего Ратлиффа линчевали. «Санта» пытался симулировать сумасшествие, чтобы избежать смертной казни, а затем напал на конвой и даже убил одного из тюремщиков. Реакцией на это стал народный гнев — толпа ворвалась в тюрьму, выволокла Ратлиффа на улицу и повесила на телефонном столбе.

Несмотря на печальный финал, у Ратлиффа появилось немало последователей, которые по сей день грабят банки схожим образом.

В 2003 году накануне Рождества 40-летний Грегори Харланд-Уайт с муляжом пистолета в костюме Санта-Клауса напал на банк в Тасмании. Добычей разбойника стали около $10 тыс. Он планировал скрыться на велосипеде с места преступления, но никогда до этого не пробовал крутить педали в широких штанах Санты. Далеко уехать не смог — его быстро поймали блюстители порядка.

А совсем недавно, в начале декабря 2017 года, чернокожий мужчина в костюме Деда Мороза ограбил банк в Панаме.

Французский «родственник» деда Мороза Пер-Ноэль — излюбленная ширма для злодеяний в Европе. В 2002 году два разбойника решили обчистить в новогоднем наряде магазин видеоигр — они проломили рукояткой пистолета голову управляющему и забрали около €3 тыс.

В 2016 году фальшивый греческий Дед Мороз обобрал кондитерскую фабрику в Афинах. Как сообщал РЕН ТВ, неизвестный в костюме святого Василия, угрожая служащим предприятия оружием, забрал всю выручку и скрылся.

Российский криминалитет не отстает от западных коллег — сопряженные с новогодним маскарадом преступления случаются регулярно. В декабре 2011 года за 47 секунд трем лже-Дедам Морозам в Новосибирске удалось обчистить до ниточки ломбард. Вооруженные преступники действовали решительно и слаженно. Они сделали три предупредительных выстрела из охотничьего карабина для устрашения, а потом быстро собрали с витрин золото. Добычей стало около 160 дорогостоящих ювелирных изделий — сумма ущерба не называлась. Любопытно, что за год до этого в том же Новосибирске мужчина в костюме Деда Мороза забрал выручку из магазина в размере 5,5 млн рублей. Однако его быстро поймали полицейские.

Безумец в красном полушубке

Не всегда нападавших фальшивых Санта-Клаусов интересуют деньги. Куда страшнее, когда под красочным костюмом скрывается не разбойник, а настоящий психопат.

В американском Остине (штат Техас) гость вечеринки, посвященной хеллоуину, явившийся на праздник в костюме Санты, расстрелял четырех своих знакомых. Трое были госпитализированы, еще один отказался от медицинской помощи. Спустя сутки один пострадавший скончался.

Подозреваемого сразу же задержали. Им оказался 32-летний Рэндалл Гастон Джонс. Как выяснили полицейские, он приходился раненым другом. В роковой день мужчина сильно напился, начал вести себя агрессивно на вечеринке, и его отправили проспаться в комнату. Но парень обиделся и вернулся в компанию уже с ружьем.

После того как он выстрелил в пол, 37-летний Майкл Макклоски попытался его обезоружить. Тогда Джонс расправился со смельчаком.

Отомстил бывшей

Бойню с последующим поджогом домовладения устроил 24 декабря 2008 года, в сочельник католического Рождества, американец в костюме Санта-Клауса. Это зверское преступление произошло с пригороде Лос-Анджелеса.

Убийца Брюс Джеффри Пардо, вырядившись сказочным персонажем, постучал в дверь дома своей бывшей жены, где 25 человек (родственники и друзья женщины) готовились отмечать праздник. Первой пострадала восьмилетняя девочка, впустившая маньяка.

Пардо открыл беспорядочную стрельбу по людям из 9-миллиметрового полуавтоматического пистолета. Часть гостей сумела выбраться из дома. Одна девушка уцелела, спрыгнув со второго этажа. Она укрылась у соседей и вызвала полицию.

санта Фото: Global Look Prees/Zhao Hanrong

Вместе с пистолетом убийца принес в дом самодельный огнемет — распылитель, соединенный с емкостью, наполненной авиационным топливом (в прошлом преступник работал в космической отрасли). Он разлил жидкость, разбросал по полу патроны и поджог дом бывшей. После этого Пардо пришел в коттедж к брату, где покончил с собой.

Пожарные долго не могли потушить домовладение — внутри постоянно взрывались разбросанные убийцей патроны.

Жертвами нападения стали девять человек, еще трое были ранены. Идентифицировать погибших пришлось по их медицинским и стоматологическим карточкам. Следствие установило, что как минимум трое, в том числе бывшая жена убийцы Сильвия, погибли от пуль, пятеро не смогли выбраться из горящего дома из-за огнестрельных ранений, а 17-летний парень сгорел заживо. Раненная первой 8-летняя девочка выжила, но ее лицо обезобразил шрам от пулевого отверстия.

Мотивом жуткого преступления стала месть 45-летнего мужчины за развод. Согласно судебному решению, вынесенному за неделю до массового убийства, Пардо должен был выплачивать бывшей супруге алименты в размере $1785. За полгода до этого он потерял работу. Друзьям он жаловался, что супруга сделала его нищим. Пардо упрекал Сильвию в расточительности — якобы она тратила деньги на казино, уроки гольфа и дорогие автомобили.

Теракт в Стамбуле

Маска Санта-Клауса стала вещдоком по одному из самых страшных преступлений текущего года.

Массовое убийство посетителей ночного клуба в крупнейшем турецком городе 1 января 2017 года также было совершено при помощи реквизита Санта-Клауса. Ряженый на входе в заведение застрелил из автомата Калашникова полицейского, после чего ворвался в клуб и открыл стрельбу по людям. Внутри находилось не менее 700 человек. Убийца сумел выпустить как минимум шесть стандартных магазинов от автомата в толпу. Погибли 39 человек, еще 65 были ранены.

санта Фото: Global Look Prees/Depo Photos

После теракта подозреваемый прошел на кухню, где переоделся и, воспользовавшись паникой, примкнул к толпе. После эвакуации он покинул место преступления на такси.

Ответственность за трагедию на себя взяла международная террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

17 января стало известно, что подозреваемый в теракте был задержан — им оказался уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов.