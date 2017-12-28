Прямой эфир

«Сургутский Гринч» похитил мешок с подарками для детей на утреннике

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Artur Cupak
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Сургута украл с детского утренника мешок с подарками на 12 тыс. рублей. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило региональное управление МВД.

По данным полиции, 31-летний мужчина увидел мешок с подарками, оставленный у музея, где проходил детский утренник, из окна своей квартиры. После этого мужчина вышел на улицу и забрал подарки. Ущерб оценивается в 12 тыс. рублей.

«Полицейские установили, что в музее проходило торжественное новогоднее мероприятие, мешок с подарками работники оставили у входа. Злоумышленник, увидев оставленное имущество без присмотра из окна своей квартиры, решил украсть мешок.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», –– говорится в сообщении МВД.

В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте, неуплату административного штрафа в установленные законном сроки, мелкое хулиганство.

26 декабря портал iz.ru сообщил, что неизвестный мужчина в шортах украл из вертепа перед ратушей колыбель со скульптурой Иисуса. Инцидент произошел на Украине в католическое Рождество.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Париже грабитель украл золотое колье на глазах у продавца
Бездомный украл более €300 тыс. в аэропорту Парижа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017