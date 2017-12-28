«Сургутский Гринч» похитил мешок с подарками для детей на утреннике

Житель Сургута украл с детского утренника мешок с подарками на 12 тыс. рублей. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило региональное управление МВД.

По данным полиции, 31-летний мужчина увидел мешок с подарками, оставленный у музея, где проходил детский утренник, из окна своей квартиры. После этого мужчина вышел на улицу и забрал подарки. Ущерб оценивается в 12 тыс. рублей.

«Полицейские установили, что в музее проходило торжественное новогоднее мероприятие, мешок с подарками работники оставили у входа. Злоумышленник, увидев оставленное имущество без присмотра из окна своей квартиры, решил украсть мешок.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», –– говорится в сообщении МВД.

В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественном месте, неуплату административного штрафа в установленные законном сроки, мелкое хулиганство.

26 декабря портал iz.ru сообщил, что неизвестный мужчина в шортах украл из вертепа перед ратушей колыбель со скульптурой Иисуса. Инцидент произошел на Украине в католическое Рождество.