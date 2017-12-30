Схема ограничения движения в Москве на новогодние праздники

Несколько улиц в центре Москвы на время празднования Нового года стали пешеходными. Перекрытие движения продлится с 30 декабря по 3 января.

В субботу, 30 декабря, в 01:00 мск пешеходными стали Тверская улица между Манежной и Триумфальной площадями, улицы Ильинка, Варварка и Москворецкая. Также до 06:00 мск 3 января 2018 года нельзя будет проехать по Васильевскому спуску, Большому Москворецкому мосту и прилегающим к ним улицам и переулкам.

При этом столичный метрополитен 1 января 2018 года будет работать круглосуточно.