Туман рассеется в Москве к Новому году

Туман в Москве окончательно рассеется, когда температура понизится к Новому году. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

В настоящее время туман еще наблюдается в некоторых районах столицы.

Из-за высокой влажности пока трудно спрогнозировать, в каком районе города он может появиться. Но надолго туман не задержится.

В новогоднюю ночь тумана не ожидается. Прогнозируется минусовая температура — от 0 до -2 градусов.

Существенных осадков в новогоднюю ночь не должно быть, вероятен слабый ветер. По словам синоптиков, Москва может встретить праздник без снега впервые за 40 лет, сообщает сетевое издание m24.ru.

Напомним, президент США Дональд Трамп иронично прокомментировал холодную погоду, установившуюся на востоке страны.