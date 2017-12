Трамп иронично вспомнил о глобальном потеплении на фоне холодов в США

Президент США Дональд Трамп с иронией прокомментировал установившуюся на востоке страны холодную погоду.

«На востоке [США] новогодняя ночь может стать самой холодной в истории. Возможно, мы могли бы использовать немного того старого доброго глобального потепления, для защиты от которого именно наша страна, а не другие страны собиралась заплатить триллионы долларов. Одевайтесь теплее!» — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!