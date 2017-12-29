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Трамп иронично вспомнил о глобальном потеплении на фоне холодов в США

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Bruce R. Bennett
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Президент США Дональд Трамп с иронией прокомментировал установившуюся на востоке страны холодную погоду.

«На востоке [США] новогодняя ночь может стать самой холодной в истории. Возможно, мы могли бы использовать немного того старого доброго глобального потепления, для защиты от которого именно наша страна, а не другие страны собиралась заплатить триллионы долларов. Одевайтесь теплее!» — написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

28 декабря жителям Нью-Йорка посоветовали по возможности не выходить на улицу из-за холодов, грянувших в ряде штатов в ночь перед католическим Рождеством 24 декабря. Температура воздуха в городе упала до –6 градусов, в новогоднюю ночь ожидается до –13 градусов.

Мировой план действий по сдерживанию глобального потепления прописан в Парижском соглашении по климату. Согласно документу, 170 стран, ратифицировавших договор, обязались принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. В июне Трамп заявил о решении выйти из соглашения, посчитав его «крайне нечестным» по отношению к США и наносящим ущерб американским экономическим интересам. Выход из Парижского соглашения являлся одним из пунктов предвыборной программы главы государства, в то время как прежняя администрация Барака Обамы поддерживала договор.  

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