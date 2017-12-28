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Мэр Нью-Йорка призвал горожан не выходить на улицу из-за похолодания до -8

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал жителей города не выходить на улицу из-за холодов.

«Мы настоятельно призываем всех ньюйоркцев на этой неделе, пока установилась холодная погода, оставаться в помещениях, насколько это возможно. Проведайте ваших соседей и запустите питомцев в дом», — написал мэр в Twitter.

Также градоначальник опубликовал рекомендации национальной метеорологической службы по поведению в условиях низких температур.

Памятка напоминает, что необходимо не допускать промерзания труб и избегать отопления помещений печами и духовками. Обогреватели нужно устанавливать на расстоянии около 20 см от предметов мебели.

Резкое похолодание пришло в Нью-Йорк и другие штаты на северо-востоке США в ночь перед католическим Рождеством 24 декабря.

Температура воздуха в Нью-Йорке упала до –6 градусов. В ближайшее время ожидается еще большее похолодание. В новогоднюю ночь будет до –13 градусов.

Ранее портал iz.ru сообщал об аномальном потеплении в Москве и Подмосковье. До Нового года установятся плюсовые температуры. Синоптики отмечают, что в настоящий момент температура превышает норму в среднем на 7–9 градусов.

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