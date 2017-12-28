Мэр Нью-Йорка призвал горожан не выходить на улицу из-за похолодания до -8

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал жителей города не выходить на улицу из-за холодов.

«Мы настоятельно призываем всех ньюйоркцев на этой неделе, пока установилась холодная погода, оставаться в помещениях, насколько это возможно. Проведайте ваших соседей и запустите питомцев в дом», — написал мэр в Twitter.

We strongly encourage all New Yorkers to stay inside as much as possible during this week as the cold weather continues. Check on neighbors when you can and bring your pets inside. https://t.co/exhvRg31eD — Bill de Blasio (@NYCMayor) 27 декабря 2017 г.

Также градоначальник опубликовал рекомендации национальной метеорологической службы по поведению в условиях низких температур.

Памятка напоминает, что необходимо не допускать промерзания труб и избегать отопления помещений печами и духовками. Обогреватели нужно устанавливать на расстоянии около 20 см от предметов мебели.

Резкое похолодание пришло в Нью-Йорк и другие штаты на северо-востоке США в ночь перед католическим Рождеством 24 декабря.

Температура воздуха в Нью-Йорке упала до –6 градусов. В ближайшее время ожидается еще большее похолодание. В новогоднюю ночь будет до –13 градусов.

Ранее портал iz.ru сообщал об аномальном потеплении в Москве и Подмосковье. До Нового года установятся плюсовые температуры. Синоптики отмечают, что в настоящий момент температура превышает норму в среднем на 7–9 градусов.