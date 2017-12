Мэр Нью-Йорка призвал горожан не выходить на улицу из-за похолодания до -8

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал жителей города не выходить на улицу из-за холодов.

«Мы настоятельно призываем всех ньюйоркцев на этой неделе, пока установилась холодная погода, оставаться в помещениях, насколько это возможно. Проведайте ваших соседей и запустите питомцев в дом», — написал мэр в Twitter.

We strongly encourage all New Yorkers to stay inside as much as possible during this week as the cold weather continues. Check on neighbors when you can and bring your pets inside. https://t.co/exhvRg31eD