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В Нью-Йорке зафиксировано рекордно низкое число убийств в 2017 году

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Фото: REUTERS/Elizabeth Shafiroff
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В 2017 году в Нью-Йорке зафиксировано рекордно низкое число убийств за последние 50 лет. Об этом сообщает газета The New York Times.

Так, число случаев убийств в 2017 году снизилось на 12,5% по сравнению с 2016 годом — 286 против 325. В 1990-х годах данная цифра оценивалась в 2245 случаев. Количество нападений, ограблений и угонов автомобилей за текущий год снизилось на 10%. Подобная статистика ведется с 1963 года.

Начальник городской полиции Джеймс О'Нил объясняет улучшение криминальной статистики грамотной реализацией новой стратегии — с 2015 года стражи порядка обязаны налаживать доверительные связи с жителями, так как «никто не знает лучше, что происходит в районе, чем те люди, которые живут и работают в этом районе». О'Нил отметил, что управление и в дальнейшем будет предоставлять полицейским «возможность и время для общения» с жителями города ради «установления с ними отношений для совместной работы», передает ТАСС.

Ранее 27 декабря портал iz.ru писал, что на улицах Нью-Йорка в новогоднюю ночь будут усилены меры безопасности. В частности, это касается Таймс-сквер, где на празднование соберутся около 1 млн человек.

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