Беспилотник снял на видео предновогоднюю Москву

Предновогодняя Москва стала героиней видеоролика, снятого дроном. Последние приготовления попали на видео, опубликованное порталом iz.ru.

Центральные улицы Москвы, украшенные к Новому году и Рождеству, сияют разноцветными огнями. Российскую столицу украсили световые тоннели и светящиеся арки, а на каждой площади стоят праздничные ели.

Ранее сообщалось, что новогоднюю архитектурно-художественную подсветку зажгут сегодня вечером на фасадах зданий в Москве, в том числе на домах-книжках на Новом Арбате.