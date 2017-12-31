Праздничный салют запустят в Новый год с 38 площадок в Москве

В новогоднюю ночь праздничный салют в Москве будет запущен с 38 точек. Посмотреть пиротехническое шоу можно будет во всех округах столицы. Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

Большую часть фейерверков запустят 1 января в 01:00.

На главных площадках на ВДНХ, Поклонной горе и Большом Москворецком мосту салюты озарят небо Москвы в полночь.

На Тверской улице каждый час будут звучать залпы конфетти.

«На десяти площадках на праздничной Тверской улице вместо салютов каждый час 31 декабря, 1 и 2 января будут проходить залпы разноцветных конфетти», — цитирует «РИА Новости» организаторов.

30 декабря портал iz.ru сообщил, что в Москве усилят меры безопасности на транспорте с 30 декабря по 9 января. Сотрудники полиции будут проводить досмотр багажа и пассажиров, а также пригородных платформ, вестибюлей и подуличных переходов метро.