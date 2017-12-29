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Онкобольной мальчик получил в подарок к Новому году компьютер от Путина

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Фото: Global Look Press/ZUMA/J.M. Guyon
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Онкобольной 13-летний мальчик из села Прилуки в Приморье получил в подарок к Новому году компьютер, после того как его родители обратились с просьбой о помощи к президенту Владимиру Путину.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморья.

«Когда сын узнал, что президент услышал просьбу и его давнюю мечту исполнят, он плакал от счастья!» — приводятся в сообщении слова матери мальчика Анастасии Пинчуковой.

По словам женщины, ее сын по состоянию здоровья не может ни с кем видеться, и единственная возможность общения для него — это интернет.

Как сообщается, Сережа Тимофеев живет с мамой в селе Прилуки Хорольского района, куда они переехали по советам врачей. У мальчика опухоль головного мозга. Семья узнала о болезни ребенка в прошлом году, с тех пор ребенок перенес несколько операций, после последней он чувствует себя гораздо лучше и постепенно восстанавливается.

Вручить компьютер мальчику приехал временно исполняющий обязанности вице-губернатора Приморья Константин Межoнов.

В середине декабря шестиклассница из Брянской области получила в подарок от Путина щенка лабрадора. Она написала письмо президенту с просьбой исполнить мечту ее мамы, которой с детства нравилась эта порода собак.

В начале декабря российский лидер подарил двенадцатилетней ученице музыкальной школы имени В.В. Андреева в Санкт-Петербурге новую гитару.

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