Путин рассказал об условии важных перемен в жизни каждого

Встреча нового года происходит с ожиданием важных перемен, и они произойдут, если проявлять внимание к своим близким. Об этом в своем новогоднем поздравлении рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Новый год у нас — это прежде всего семейный праздник. Мы отмечаем его как было в детстве — с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен, и они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними. Если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости», — подчеркнул российский лидер.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, президент традиционно встречает Новый год дома, в кругу родных, близких и друзей.