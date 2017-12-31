В новогоднем поздравлении Путин пожелал россиянам перемен к лучшему

Жители Дальнего Востока первыми увидели новогоднее поздравление президента Владимира Путина. В своем обращении он поблагодарил «за веру в себя и в нашу страну» и пожелал перемен к лучшему каждой семье.

Российский лидер напомнил, что Новый год это, прежде всего, семейный праздник.

«Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен», — сказал он.

Президент отметил, что перемены обязательно случатся, если всегда помнить о родителях, стараться понимать своих детей и поддерживать тех, кто рядом. Путин отдельно обратился к тем, кто в новогоднюю ночь выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда.

«Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему, чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас», – сказал российский лидер.

Он также пожелал стране мира и процветания и назвал страну любимой и единственной.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев планируют встретить Новый год дома с родными и друзьями.