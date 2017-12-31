Путин повысил зарплаты председателя СК РФ и генпрокурора на 4%

Президент России Владимир Путин увеличил денежное вознаграждение председателя Следственного комитета РФ и генпрокурора.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Увеличить с 1 января 2018 года в 1,04 раза денежное вознаграждение председателя Следственного комитета РФ… Увеличить с 1 января 2018 года в 1,04 раза денежное вознаграждение генерального прокурора Российской Федерации», — говорится в документе.

Правительству России поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией данных указов.

Ранее на этой неделе Минфин впервые обнародовал сведения о средних зарплатах работников федеральных госорганов, в том числе министров за 2016 год.

Согласно предоставленным данным, наиболее высокий заработок имеют главы ведомств финансово-экономического блока. Первое место по уровню зарплаты занимает министр финансов Антон Силуанов — 1,7 млн рублей в месяц.