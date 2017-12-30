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Раскрыт заработок Жириновского за шесть лет

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский за последние шесть лет заработал 98 млн рублей. Соответствующая информация содержится в данных, которые он представил Центризбиркому при выдвижении в качестве кандидата на грядущих президентских выборах. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщает ТАСС.

В источниках дохода политик указал зарплату депутата Госдумы, оплату за работу в нескольких вузах (в их числе МГУ имени Ломоносова и МАМИ), пенсию, авторские вознаграждения, продажу имущества и проценты по вкладам и ценным бумагам.

Жириновский стал первым кандидатом в президенты России, официально зарегистрированным Центризбиркомом на эту должность. Как сообщала «Газета.ру», ему вручили соответствующее удостоврение.

По данным на 28 декабря о намерении участвовать в выборах-2018 ЦИК объявили 30 самовыдвиженцев и 21 партия.

Очередные выборы главы государства назначены на 18 марта 2018 года. Старт предвыборной кампании официально был дан 18 декабря.

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