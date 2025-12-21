ЕАЭС и Индонезия подписали соглашение о создании зоны свободной торговли
Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией подписано на саммите в Санкт-Петербурге 21 декабря.
«Оно (соглашение. — Ред.) установит режим свободной торговли в отношении выше 90% товарной номенклатуры и порядка 95% взаимного товарооборота» — так соглашение анонсировал президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания объединения.
Россию на подписании представил вице-премьер Алексей Оверчук, а Индонезию — министр торговли Буди Сантосо.
Ранее в этот день Путин заявил о желании Индии активизировать процесс подготовки преференциального соглашения с ЕАЭС. Отмечалось, что индийская сторона выразила готовность активизировать процесс согласования этого документа в ходе недавнего государственного визита Путина в Нью-Дели.
