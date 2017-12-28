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21 партия и 30 самовыдвиженцев заявили о намерении участвовать в выборах

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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30 самовыдвиженцев и 21 партия уведомили ЦИК о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Об этом сообщает ТАСС.

«Всего с 18 декабря в ЦИК поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов, от 51 субъекта — от 21 партии и 30 самовыдвиженцев», — сказала она.

Глава ЦИК отметила, что на данный момент шесть партий уже прошли процедуру регистрации уполномоченных. Пять кандидатов, которые были выдвинуты этими партиями, уже открыли избирательные счета, необходимые для формирования фондов своих кампаний.

Кроме того, в ЦИК сообщили, что о случаях обнаружения в подписных листах «мертвых душ» будут сообщать в правоохранительные органы.

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