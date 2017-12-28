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ЦИК зарегистрировала поддерживающую выдвижение Путина группу избирателей

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки выдвижения действующего главы государства Владимира Путина кандидатом на выборах президента России в 2018 году. 

Кроме того, комиссия зарегистрировала уполномоченных российского лидера по финансовым вопросам и разрешила открыть специальный счет, без которого нельзя начать сбор подписей избирателей для регистрации на выборах.

Владимир Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец. Ему необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей избирателей, на каждый регион должно приходиться не менее 7,5 тыс. подписей граждан, проживающих в нем.

Центризбирком принял у Владимира Путина пакет документов 27 декабря. 

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