Путин подал в ЦИК документы для выдвижения на выборы президента 2018 года

Центризбирком РФ принял у президента России Владимира Путина пакет документов, необходимых для выдвижения на выборы главы государства в 2018 году.

Документы у Путина приняли сотрудники рабочей группы ЦИК во главе с членом комиссии Александром Клюкиным.

Напомним, очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции 14 декабря заявил, что будет участвовать в них как самовыдвиженец.

Как писал портал iz.ru 26 декабря, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пожелал действующему президенту победы на выборах.

Подробнее — в сюжете портала iz.ru: Выборы президента России.