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Названы сроки решения по участию Путина в президентских выборах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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ЦИК планирует в четверг вынести решение по итогам проверки документов действующего президента РФ Владимира Путина на выдвижение кандидатом на выборы главы государства в марте 2018 года, говорится в проекте повестки заседания.

Так, ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец.

Кроме того, планируется решить вопрос об открытии специального избирательного счета и о регистрации его уполномоченных представителей по финансовым вопросам.

Помимо решения по участию Путина, ЦИК рассмотрит документы лидера Монархической партии России Антона Бакова, кандидата от Партии социальных реформ Станислава Полищика, кандидата от партии «Честно» Романа Худякова и др.

На данный момент полностью прошли процедуру выдвижения основатель «Яблока» Григорий Явлинский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель Партии роста Борис Титов и глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин. Также Центризбирком разрешил собирать подписи в свою поддержку и телеведущей Ксении Собчак.

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