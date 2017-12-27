«Патриоты России» единогласно поддержали выдвижение Путина на выборы

Непарламентская партия «Патриоты России» единогласно поддержала кандидатуру действующего президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства 2018 года, заявил председатель партии Геннадий Семигин.

По его словам, «Патриоты России» отказались выдвигать своего кандидата «ради политиканства и пиара», поскольку отдают себе отчет в том, «какой из кандидатов поддерживается большинством».

«Мы ко всем относимся с уважением, но любому здравомыслящему человеку понятно, что единственный кандидат, который может продолжить развитие страны, проявлять независимость, отстаивать государственный интерес, — это Владимир Путин», — приводит слова депутата ТАСС.

«Патриоты России» были образованы в 2005 году. На выборах в 2012 году партия также поддержала кандидатуру Путина.

Сегодня, 27 декабря, ЦИК принял от Путина пакет документов, необходимых для выдвижения на выборы-2018.

Тем временем ЦИК уже зарегистрировала кандидатов от 20 партий и 25 самовыдвиженцев, желающих принять участие в выборах.

Среди них, в частности, лидер Монархической партии России бизнесмен Антон Баков, глава ЛДПР Владимир Жириновский, председатель Партии роста Борис Титов и основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

Также ведомство разрешило собирать подписи в свою поддержку и телеведущей Ксении Собчак.

Выборы пройдут 18 марта 2018 года. Предвыборная кампания официально стартовала 18 декабря.